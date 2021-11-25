25 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
автобусная остановка (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге до 2024 года изменили схему движения на развязке у "Калины"

В Екатеринбурге изменили схему движения общественного транспорта в связи со строительством развязки у концерна "Калина" - на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, изменения будут действовать до 4 ноября 2024 года. Так, у автобусных маршрутов №24, 65, 047 и 56, двигающихся в направлении улицы Восточной, отменяется остановка "Комсомольская" на Сибирском тракте. При этом маршрут №56 сохранит остановку "Комсомольская" в направлении конечной "Птицефабрика".

Кроме этого, для минимизации неудобств жителей вводится новый остановочный пункт "Переулок Активистов", расположенный в районе дома №12 на Сибирском тракте. Остановка будет действовать в оба направления для автобусных маршрутов №24, 65, 71, 76, 047 и 56 в направлении улицы Восточной.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был дан старт реконструкции транспортной развязки у "Калины".



Теги: Калина, движение, развязка, Екатеринбург



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