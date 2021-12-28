Минобороны провело третий испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5"

Третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" состоялся с космодрома Плесецк.

Ракета взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России, сообщили в Минобороны.

Ракета-носитель стартовала с космодрома в 22:00 мск 27 декабря. "Персей" доставит на целевую орбиту орбитальный блок по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Ранее пуск ракеты "Ангара-А5" несколько раз переносился. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 24 декабря запуск был перенесен из-за сбоя в работе стартового комплекса.

Первый испытательный пуск ракеты состоялся в декабре 2014 года, второй - в декабря 2020 года.

Предстоящий запуск и два последующих старта, которые запланированы на 2022 год, должны завершить программу испытаний. С 2023 года начнутся серийные запуски, пишет Regnum.

Планируется, что ракеты "Ангара-А5" будут использоваться для вывода на орбиту тяжелых спутников, а также запусков нового российского пилотируемого корабля "Орел".