Портал госуслуг Пензенской области до сих пор "лежит", власти отрицают проблемы с исходным кодом

Хотя власти отрицают информацию об утечке исходного кода портала Госуслуг, у сайта государственных и муниципальных услуг Пензенской области до сих пор наблюдаются проблемы.

При попытке входа на сайт появляется "заглушка": "Портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области временно недоступен. Мы уже работаем над устранением проблемы. Пожалуйста, попробуйте зайти позже. Приносим извинения за доставленные неудобства".

Ранее сообщалось, что в ходе атаки на сайт Госуслуг в открытом доступе оказался исходный код портала. Как утверждает автор заметки на сайте Cybersec, в открытом доступе оказались также сертификаты Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). По предварительным данным, речь идет как раз о региональном портале госуслуг Пензенской области. В Минцифры России не стали уточнять регион, в котором возникли проблемы, отметили только, что "найдены недостатки в работе одного из региональных порталов, организовано дополнительное отслеживание возможных атак на инфраструктуру".