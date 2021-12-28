28 Декабря 2021
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Общество Центральный ФО В России
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Портал госуслуг Пензенской области до сих пор "лежит", власти отрицают проблемы с исходным кодом

Хотя власти отрицают информацию об утечке исходного кода портала Госуслуг, у сайта государственных и муниципальных услуг Пензенской области до сих пор наблюдаются проблемы.

При попытке входа на сайт появляется "заглушка": "Портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области временно недоступен. Мы уже работаем над устранением проблемы. Пожалуйста, попробуйте зайти позже. Приносим извинения за доставленные неудобства".

Ранее сообщалось, что в ходе атаки на сайт Госуслуг в открытом доступе оказался исходный код портала. Как утверждает автор заметки на сайте Cybersec, в открытом доступе оказались также сертификаты Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). По предварительным данным, речь идет как раз о региональном портале госуслуг Пензенской области. В Минцифры России не стали уточнять регион, в котором возникли проблемы, отметили только, что "найдены недостатки в работе одного из региональных порталов, организовано дополнительное отслеживание возможных атак на инфраструктуру".

Теги: госуслуги, исходный код, атака, пензенская область



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