В России введут порядок выявления нуждающихся в соцподдержке

С 1 января 2023 года в России введут порядок выявления нуждающихся в государственной соцподдержке граждан.

Об этом говорится в проекте постановления кабмина РФ, подготовленного Минтрудом. Как сообщили в ведомстве, в ближайшее время документ будет опубликован для общественного обсуждения. В случае принятия постановления через год Пенсионный фонд России будет выявлять россиян с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой на основе данных, полученных по каналам взаимодействия между ведомствами.

ПФР проведет оценку положения людей в трудной ситуации с учетом доходов и имущества членов семьи. Прошедших по всем параметрам фонд проинформирует о праве на получение пособий. Эксперты ожидают, что данная инициатива позволит увеличить охват получателей соцподдержки, сократить время на оценку нуждаемости и оперативно учитывать изменения материального положения семьи, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, министерство экономического развития России готово вернуть в прогноз социально-экономического развития оценку уровня бедности.

Данная инициатива уже прорабатывается совместно с Минтрудом. Аналитические расчеты проводятся при формировании линейки целевых показателей для Единого плана по достижению национальных целей.