19 Ноября 2021
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Экономика В России
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Путин внес в Госдуму поправки, повышающие МРОТ и прожиточный минимум

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение в 2022 году МРОТ и прожиточного минимума (ПМ) на 8,6% - выше предполагаемой реальной инфляции 2021-го года (пока по прогнозу Минэка она составит 7,4%).
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О намерении проиндексировать эти минимумы с опережающими темпами глава государства заявил накануне. Он подчеркнул, что в последние месяцы инфляция ускорилась, из-за чего индексация прожиточного минимума на 2,5%, которая заложена в проекте федерального бюджета на 2022 год, не дотягивает до необходимых параметров.

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 руб. в месяц. Это на 1 тыс. рублей больше, чем сегодня", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он также предложил увеличить МРОТ до 13 890 руб.

Индексация прожиточного минимума россиян влияет на социальные пособия и затронет 16 млн граждан. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, повышение минимального размера оплаты труда коснется зарплат 3 млн человек. По данным Минтруда, расходы на индексацию выше инфляции составят 30 млрд руб.



Теги: мрот, прожиточный минимум, госдума, поправки



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