Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить в следующем году прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6%.

Он подчеркнул, что в последние месяцы инфляция ускорилась, из-за чего индексация прожиточного минимума на 2,5%, которая заложена в проекте федерального бюджета на 2022 год, не дотягивает до необходимых параметров.

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тыс. 654 рублей в месяц. Это на 1 тыс. рублей больше, чем сегодня", - сказал Путин на совещании.

Он также предложил увеличить МРОТ до 13 тыс. 890 рублей.

"Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 тыс. 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тыс. 890 рублей в месяц", - добавил глава государства.