Повышение прожиточного минимума и МРОТ обойдется в 30 млрд рублей

Индексация прожиточного минимума россиян влияет на социальные пособия и затронет 16 млн граждан.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, повышение минимального размера оплаты труда коснется зарплат 3 млн человек. По данным Минтруда, расходы на индексацию выше инфляции составят 30 млрд руб.

Как напомнила Голикова, от прожиточного минимума зависят почти все социальные пособия, которые выплачиваются детям, федеральная и региональная доплаты к пенсии и страховые выплаты по больничным листам, сообщили Накануне.RU в правительстве РФ.

Основной объем выплат приходится на федеральный бюджет, средства также будут направлены из государственных внебюджетных фондов и региональных бюджетов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил увеличить в следующем году прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6%.