Суд продлил арест главе уральского Союза десантников Тетерину до 30 марта

Ленинский районный суд продлил арест главе Союза десантников Свердловской области, члену общественной палаты региона Евгению Тетерину до 30 марта 2022 года включительно. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что до этого Ленинский районный суд уже отправлял Тетерина под арест на 1,5 месяца (до 30 декабря), однако решение было обжаловано в Свердловском областном суде, который по итогу не стал менять меру пресечения.

Сотрудники ФСБ и СК задержали члена общественной палаты по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В региональном отделении СКР информацию о возбуждении дела и проведении соответствующих следственных мероприятий подтвердили, однако прочую информацию о расследовании комментировать не стали.

Сам же Тетерин в зале суда заявил, что подозрения не подтверждает: "Предложение кому-то когда-то через кого-то дать взятку. Разве это экономическая статья? Так полстраны посадить можно".