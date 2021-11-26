26 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Облсуд оставил главу уральского Союза десантников Тетерина под арестом до 30 декабря

Свердловский областной суд не стал менять меру пресечения главе Союза десантников Свердловской области, члену общественной палаты региона Евгению Тетерину.

Напомним, что в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве), Ленинский районный суд отправил Тетерина под арест на 1,5 месяца (до 30 декабря).

Сегодня же защита подозреваемого просила суд отказать в заключении под стражу и избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Напомним, что накануне сотрудники ФСБ и СК задержали члена общественной палаты. В региональном отделении СКР информацию о возбуждения дела и проведении соответствующих следственных мероприятий подтвердили, однако прочую информацию о расследовании комментировать не стали.

Сам же Тетерин в зале суда заявил, что подозрения не подтверждает: "Предложение кому-то когда-то через кого-то дать взятку. Разве это экономическая статья? Так полстраны посадить можно".

По информации издания, с Тетериным задержали еще двоих человек. Речь, вероятно, идет о компании ООО "Шабровский карьер", генеральным директором которого является господин Гурбанов. Вероятно, что деятельность компании нанесла серьезный ущерб экологии. В доме у Тетерина была обнаружена обширная коллекция как огнестрельного, так и холодного оружия, патроны, крупная сумма денег наличными, а также часы и дорогие украшения.

Теги: Тетерин, суд



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