В пресс-службе Дюмина не комментируют сообщения о его возможном назначении главой МЧС

В пресс-службе губернатора Тульской области отказались комментировать сообщения о возможном назначении Алексея Дюмина главой МЧС РФ, передает РИА Новости.

Ранее информация о назначении Дюмина главой министерства появилась в телеграм-каналах.

Напомним, прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября недалеко от Норильска, вместе с ним погиб кинорежиссер Александр Мельник. Они сорвались с обрыва у водопада. По официальной версии, министр пытался помочь упавшему Мельнику, но разбился о каменный выступ. Президент посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.

Врио главы МЧС после смерти Евгения Зиничева стал первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.