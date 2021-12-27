Названы пилотные регионы для испытания цифровых паспортов

Выдача цифровых паспортов начнется в 2023 году в трех пилотных регионах России: в Москве, Московской области и в Татарстане. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что цифровой паспорт – это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На эту карту будут нанесены персональные данные человека и его фотография. По желанию в память карты можно будет внести ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения.

Чернышенко уточнил, что системный проект цифрового паспорта уже готов, базовые электронные компоненты (бланк и микросхема) прошли все необходимые технические испытания.

По словам вице-премьера, каждый россиянин сможет сам решить, какой из вариантов паспорта ему выбрать.

В прошлом году опрос показал, что 73% россиян не видят необходимости оформлять себе электронные паспорта. Получить электронную версию документа хотели бы 16% россиян, в основном это молодые люди 18-24 лет. Основным недостатком использования электронной версии паспорта граждане называют доступность данных для третьих лиц. Россияне также опасаются сбоев в системах защиты.