Путин объявил десятилетие науки и технологий

Владимир Путин сегодня на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию подвел итоги уходящего Года науки и технологий. И тут же объявил, что "интерес общества к науке, к ее истории, к современным достижениям без преувеличения огромный, колоссальный". Поэтому можно объявить Десятилетие науки и технологий. "Главный итог [года] – качественно новый уровень научного просвещения", - отметил президент.

Глава государства считает, что сейчас "растет запрос людей на обновление городов, населенных пунктов на основе современных стандартов и разработок".

При этом Путин считает успешной работу с регионами: "Развитие регионов возможно только с наукой, поэтому мы 20 лет расширяли исследовательскую географию страны". Регионам (вместе с "крупными компаниями, в том числе и государственными") президент поручает стать "заказчиками научных исследований и разработок". Он предлагает изменить законодательство и разрешить тратить на закупки и заказы у университетов бюджетные деньги, причем даже бедным регионам.

Также Путин напомнил, что зарплата ученых должна составлять 200% от средней зарплаты по региону, а ученые, работающие в сложных условиях, должны получать "северные" надбавки. Также глава государства озвучил несколько предложений по грантовой поддержке ученых.