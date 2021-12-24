24 Декабря 2021
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образование, педагог, учитель, квалификация (2020) | Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

В Хабаровске в защиту отстраненных учителей выступили родители учеников

В Детской музыкальной школе №1 Хабаровска за отстраненных педагогов вступились родители учеников. Девять учителей отстранили от работы из-за отсутствия укола против ковида, а десятки детей остались без занятий.

Около сотни родителей объединились и подготовили обращение в прокуратуру и уполномоченному по правам детей. Они возмущены тем, что региональный Минкульт взял на себя миссию главного государственного санитарного врача.

"Сегодня отстраняют педагогов от занятий с нашими детьми. Завтра это приведет к тому, что сотни учеников с родителями встанут и уйдут из музыкальной школы, потому что преподавать будет некому. Все дети и родители были довольны имеющимся расписанием и качеством образования. На сегодня кропотливо выстроенная система рушится одним росчерком пера министерства культуры Хабаровского края", - говорится в обращении, которое приводит dvnovosti.ru.

На днях в Хабаровске ввели пропускную систему по QR-кодам в детских садах. Теперь без QR-кода довести ребенка можно только до двери, а забрать по предварительному звонку.

Также в первой краевой больнице запретили делать плановые операции тем, кто не имеет QR-кода.

В регионе вакцинирована половина взрослых. Это меньше, чем в среднем по России, но ковидная смертность в 1,65 раза ниже среднероссийской.

Теги: школа, отстранение от работы



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