СМИ: В краевой больнице в Хабаровске плановые операции начали делать по QR-коду вакцинированного

Первая краевая клиническая больница в Хабаровске перешла на плановые операции по QR-коду вакцинированного, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя главного врача.

Ограничение плановой помощи для невакцинированных граждан первой из регионов применила Москва в этом году. Тогда столичные власти уверяли, что срочной помощи требование QR-кодов не коснется, как и пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, тем не менее, эта мера вызвала резонанс.

Позже и в Хабаровском крае власти решили пойти по этому пути. Например, в июне этого года зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов говорил: "Сейчас будут определенные изменения по плановой медпомощи. Мы все-таки не хотели бы никоим образом сокращать ее объемы, но есть соображения касательно пациентов, которые собираются на операции, ну, например, по замене сустава, грыжесечению - такие, которые могут быть проведены и сейчас, и через два месяца, то есть это принципиально не сказывается на состоянии здоровья человека. Там вот, мы для таких вмешательств планируем все-таки пойти по опыту других регионов, и пациентам перед такими операциями предложить пройти вакцинацию, чтобы госпитализировать их уже при наличии сертификата. Это защищает и больницы от возможного заноса инфекции, и в целом придает уверенность медработникам, что они работают с контингентом, который уже защищен".