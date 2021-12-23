23 Декабря 2021
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Экономика В России Москва
Коллаж, Анатолий Чубайс, деньги, Роснано (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин заявил о жизнеспособности Роснано: "Погасили же часть своих обязательств"

Президент России Владимир Путин нашел оправдания бедственному положению Роснано в "постчубайсовскую" эпоху, но при этом разбираться с кредиторами "компания должна сама", считает глава государства. 

"Это непростая проблема. Кто-то говорит 140 млрд [руб.], по-разному оценивается эта проблема. К работе приступило новое руководство, у него есть карт-бланш на объективную оценку ситуации в компании. Есть достаточно большой объем гарантий правительства под проекты", - сказал президент журналистам.

Он сравнил Роснано с "Глонасс": в обоих случаях, по мнению президента, речь шла о высокорисковых новых проектах.

"Я был одним из инициаторов создания, подталкивал правительство к созданию спутниковой группировки Глонасс. При том объеме финансирования, который был, мы бы никогда не построили полноценную группировку спутников, а мы в итоге сделали это сразу после GPS. То же самое и Роснано. Непроторенным путем коллеги шли. Часть проектов реализовано успешно, часть не удалось реализовать, это высокорисковые вложения", - оправдывает Путин ситуацию, сложившуюся при Чубайсе.

"Надо чтобы компания поработала со своими кредиторами, банками, а не государство за нее", - добавил президент.

"Совсем недавно компания погасила часть своих обязательств. Значит, в целом компания является жизнеспособной", - отметил Путин, добавив: "Компания должна работать в рынке, проекты должны быть прибыльными".

Теги: роснано, владимир путин, долги



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