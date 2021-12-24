Объектом провокации Киева с химоружием может стать школа или больница, - экс-офицер СБУ

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что объектом химической атаки американских ЧВК может стать школа или больница, расположенная в подконтрольной Киеву части Донбасса.

"Мое мнение однозначное: такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса", - сказал он РИА Новости.

Экс-полковник СБУ указал на опыт западных спецслужб в организации подобных провокаций и привел в пример "Белые каски" в Сирии.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что частные военные компании США готовят провокацию на востоке Украины. По его словам, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

Шойгу добавил, что более 120 сотрудников американ ских ЧВК присутствуют в Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ и радикальные вооруженные группировки. В Пентагоне заявили, что заявления министра "совершенно не соответствуют действительности".