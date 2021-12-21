Шойгу: Американские ЧВК готовят провокацию на востоке Украины

Частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.

По его словам, более 120 сотрудников американских ЧВК присутствуют в Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ и радикальные вооруженные группировки.

В города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами, добавил глава Минобороны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны НАТО под видом военных инструкторов перебрасывают на Украину боевиков.