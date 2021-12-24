На Украине арестовали "президента Украины"

На Украине арестован Анатолий Балахнин - днепропетровский сантехник, который назвал себя президентом.

СБУ провела у него обыски и обвинила в свержении и захвате власти. Отмечается, что это лидер "антигосударственной организации" и "так называемого народовластия". Он собирал единомышленников в рядах "Всеукраинского национального конгресса", с которыми формировал теневое правительство, а нынешние власти считал нелегитимными.

Сторонники Балахнина сообщили в Facebook, что обыск и задержание состоялись, чтобы не допустить того на ІІІ Всеукраинский национальный конгресс. Суд отправил его под домашний арест, но конгресс все равно состоялся.

Сам Балахнин отмечает, что обвинение сфабриковано на основании его постов в Facebook, в которых он объясняет суть своего движения и нелегитимность существующей власти. Правда, дело вовсе не в перевороте 2014 года, а в том, что конституция Украины основана на Конституции СССР, которая так и не была отменена.

Движение "народного самоуправления" началось в западных областях Украины еще в 2015 году. В 2019 году в Киеве был проведен "Всеукраинский конгресс местного самоуправления", на котором было объявлено о создании "государства Украина – республики" и избраны его президент, Рада и другие органы.

Претензии Балахнина отнюдь не безосновательны. Юридический казус украинского государства состоит в том, что Акт провозглашения независимости 1991 года основан на Декларации о государственном суверенитете, принятой Верховным Советом УССР 16 июля 1990 года. А в преамбуле конституции идет ссылка на Акт. То есть конституция опосредованно опирается на Декларацию о суверенитете УССР в составе СССР.