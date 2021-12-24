СК завершил расследование уголовного дела замминистра строительства Челябинской области Белавкина

СК завершил расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в размере более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.

Следователи установили, что замминистра приобрел на сумму более 8,3 млн рублей дорогостоящих объектов недвижимости и земельных участков близким родственникам, денежные средства на приобретение которых не отражены им в ежегодных справках о доходах и расходах. Указанная информация направлена прокурору области для принятия мер прокурорского реагирования.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, Челябинский областной суд оставил чиновника в СИЗО до 2 февраля 2022 года.