24 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

СК завершил расследование уголовного дела замминистра строительства Челябинской области Белавкина

СК завершил расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в размере более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.

Следователи установили, что замминистра приобрел на сумму более 8,3 млн рублей дорогостоящих объектов недвижимости и земельных участков близким родственникам, денежные средства на приобретение которых не отражены им в ежегодных справках о доходах и расходах. Указанная информация направлена прокурору области для принятия мер прокурорского реагирования.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, Челябинский областной суд оставил чиновника в СИЗО до 2 февраля 2022 года.

Теги: Иван Белавкин, взятка, уголовное дело, арест,



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