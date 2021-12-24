24 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Новогодние подарки от депутата Алексея Вихарева (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Депутат Вихарев подарил больше 6000 новогодних подарков детям и ветеранам Уралмаша

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подготовил и уже вручил более 6 тыс. новогодних подарков детям и общественным организациям Орджоникидзевского района. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Новогодние подарки от депутата Алексея Вихарева(2021)|Фото: Алексей Вихарев

"Новый год – светлый праздник, когда хочется, чтобы каждый ребенок почувствовал себя счастливым. Поэтому уже третий год подряд поддерживаю многодетные, малоимущие семьи и семьи с детьми-инвалидами моего округа. А также сладости передал в школу-интернат, в два детских дома, соцзащиту, комиссию по делам несовершеннолетних и спортивные секции района", - написал депутат.

По его словам, не остались без поздравлений и старшие по домам и активисты, помогавшие Вихареву на выборах. Также подарки получили ветеранские организации Машиностроительного завода имени М.И. Калинина, бытового обслуживания и другие.

новогодние подарки от депутата Алексея Вихарева(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Напомним, что заявки на подарки депутат принимает заранее, для чего в следующем году необходимо обращаться в его общественную приемную..

Теги: Вихарев, Уралмаш, дети, ветераны, новогодние подарки



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