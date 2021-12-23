23 Декабря 2021
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убийство телевизором в Березовском (2019) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

Священника из Нефтекамска обнаружили мертвым в собственном доме

Священника из Петропавловского кафедрального собора в Нефтекамске (Башкирия) Артура Ниволина нашли мертвым у себя дома. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

В пресс-службе СУ СКР по Башкирии информацию также подтвердили, добавив, что смерть носила насильственных характер. Сообщение в органы поступило 20 декабря, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данному факту вскоре был задержан 26-летний житель Бирска, чьи отпечатки были обнаружены на месте преступления.

"По версии следствия, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск. В последующем подозреваемый попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дома несколько ударов ножом в грудь и живот, после чего скрылся", - сказал представитель ведомства.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.

Теги: смерть, Нефтекамск, священник



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