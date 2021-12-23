"Хотите, как в США?" Путин напомнил о примерах наказания для иноагентов

В ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина со "специально отобранными журналистами" был поднят вопрос о реестре СМИ-иноагентов. Соответствующий закон породил немало сложностей - теперь участие в иностранных программах, конгрессах, получение приза или премии для журналистов чревато присвоением такого статуса. Спорный характер закона совсем недавно поднимался на встрече президента с представителями Совета по правам человека, тогда Владимир Путин заявил, что закон нуждается в доработке с учётом обсуждения с профессиональным сообществом. Кроме того, после закрытия "Мемориала" (признан иностранным агентом) отменить или отредактировать закон призвали в ООН.

Примечательно, что в этот раз журналисты, участвующие в мероприятии, проходили предварительный отбор. При этом на пресс-конференцию допускались и представители иноагентов, и иностранных СМИ, работающих в России. Собственно, злободневный вопрос задавал корреспондент британской ВВС.

"Ничего хорошего нет. Но этот закон придуман не нами, а в Великобритании, а Великобритания — это ближайший союзник Соединённых Штатов, который все считают светочем демократии. Этот закон принят ещё в тридцатые годы, но важно не это, а то, что он действует сейчас. У нас такой же объём организаций, признанных иноагентами. А в чём разница? В том, что если там вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы... У нас ничего подобного нет, мы не собираемся прекращать работу этих организаций... Просто вы скажите по-честному, источник финансирования назовите", - парировал Владимир Путин.

Он также задался вопросом, стоит ли по примеру США вводить уголовное наказание для иноагентов, однако из речи президента стало ясно, что пока о таком ужесточении речь не идёт.

Политолог Максим Жаров предполагает, что этот закон будет дорабатываться, наверное, не в сторону упрощения процедуры, а в сторону её большей прозрачности.

"Путин упоминал, что Россию всегда разваливали изнутри и иностранные агенты являются угрозой. Поэтому закон об иноагентах будет направлен на ликвидацию такой угрозы. Возможно, будет ужесточение критериев оценки того, что называется политической деятельностью. Этот термин должен быть формализован как-то в законе, а сейчас он в очень размытом виде там присутствует. Думаю, список иноагентов будет расширяться, а наказание останется примерно тем же", - рассказал эксперт Накануне.RU.