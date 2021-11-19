ООН призвала Россию отменить или пересмотреть закон об иноагентах

Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало российских властей отменить или пересмотреть закон об иноагентах, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Элизабет Троссел.

Причиной такого заявления стал иск Генпрокуратуры РФ о ликвидации правозащитной организации "Мемориал", которая объявлена в РФ иностранным агентом. По словам Троссел, закон об иноагентах используется против гражданского общества и СМИ.

"Мы призываем российские власти отменить закон об иностранных агентах или внести в него существенные поправки, чтобы он соответствовал обязательствам страны в области прав человека", - сказала Троссел. Она утверждала, что с 2012 года этот закон неоднократно "использовался против гражданского общества и средств массовой информации, журналистов, отдельных правозащитников и блогеров". В результате, продолжила она, "многие организации" подверглись крупным штрафам за "малейшие нормативно-правовые нарушения".

Напомним, ранее лауреаты Нобелевской премии мира и бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявили, что претензии к "Мемориалу" должны быть урегулированы во внесудебном порядке.

По их словам, "Мемориал" работал и продолжает работать над восстановлением исторической памяти и недопущением репрессий, а требование ликвидировать его "вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем".