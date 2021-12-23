23 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Согласие на вакцинацию ребенка от коронавируса (2021) | Фото: Сергей Семеновых

В свердловских школах начали выдавать бланки согласия на вакцинацию детей от COVID-19

Родители школьников Свердловской области начали получать бланки согласия на вакцинацию их детей от коронавируса. В них родители и опекуны должны дать добровольное информированное согласие или отказ от вакцинации ребенка, сообщили Накануне.RU бывший депутат свердловского заксобрания Сергей Семеновых.

Исходя из текста в уведомлении, прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак М" школьникам начнут ставить уже в январе следующего года. В нем также говорится, что при согласии родитель отдает себе отчет о последствиях принятого решения в виде "возможных прививочных реакций", а при отказе - о последствиях в случае заболевания ребенка.

Согласие на вакцинацию ребенка от коронавируса(2021)|Фото: Сергей Семеновых

Семеновых отказался от вакцинации дочери-подростка.

Напомним, 7 декабря стало известно, что школьников Екатеринбурга могут начать прививать от коронавируса уже в ближайшее время. Об этом заявил начальник городского департамента образования Константин Шевченко. По его словам, речь идет о детях старше 12 лет. Сovid-вакцинация может быть включена в календарь обязательных прививок, детей хотят прививать "прямо в школах".

После этого в Чкаловском парке снова собралось порядка 300 горожан, выступающих против QR-кодов и вакцинации детей. В это же время глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских включил студентов вузов в перечень категорий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19. Не обошли ограничения стороной и свердловских пенсионеров, которым в конце ноября пригрозили санкциями за отказ от прививки.

Теги: согласие, вакцинация, коронвирус, школьники



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