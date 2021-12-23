В Прикамье замерзают дети-сироты: в соцучреждении показатели тепла не дотягивают до нормы

Руководитель горнозаводского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, обратился с открытым письмом к министру социального развития Прикамья Павлу Фокину с жалобой на холод в учреждении, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, проблему теплового режима не получается урегулировать уже второй год.Он подчеркивает, что в рамках подготовки к отопительному сезону в учреждении были проведены все необходимые мероприятия и возлагает вину за холод в помещении на теплоснабжающую организацию "Горнозаводск-МикроТЭК".

Полный текст обращения в своем Instagram опубликовал депутат заксобрания Прикамья Антон Удальев. Он подчеркнул, что если проблема не будет устранена - обратится в краевую прокуратуру.

"Не так давно посетил горнозаводский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Выяснилось, что учреждение не первый год испытывает проблемы с теплоснабжением. Вместо 20-24 градусов в помещениях температура едва дотягивает до 18. Это письмо директора центра в министерство социального развития региона. На основании этого документа уже подготовил депутатские запросы в администрацию Горнозаводска и теплоснабжающую организацию "Горнозаводск-МикроТЭК". Если они не устранят проблему, следующее обращение в прокуратуру", - написал депутат.

Накануне.RU направило запрос в теплоснабжающую организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не получен.