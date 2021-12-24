Энергетики объяснили, почему в соцучреждении Прикамья замерзают дети-сироты

Директор теплоснабжающей организации "Горнозаводск-МикроТЭК" Александр Шмелин прокомментировал ситуацию с обеспечением теплом воспитанников детского дома в Горнозаводске. В ответ на запрос Накануне.RU он сообщил, что предприятие, которым он руководит, снабжает город теплом с 2007 года.

Ситуация изменилась, когда руководителем горнозаводского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей стала Татьяна Иванова. По словам Александра Шмелина, возглавив центр, она обновила штат работников, убрала специалистов, которые разбирались в инженерных сетях и могли решить внутренние проблемы учреждения по существу, без привлечения специалистов "Горнозаводск-МикроТЭК". А теперь по любым, даже самым незначительным поводам, например, отключить или включить принадлежащие учреждению водонагреватели, выходит на главу округа, депутатов.

С директором центра поставщики ресурсов неоднократно вступали в переписку (копии писем имеются в распоряжении редакции), в котором советовали найти специалистов для выполнения работ на сетях учреждения. Пока же специалисты "Горнозаводск-МикроТЭК" были вынуждены проводить работы на безвозмездной основе.

"Дело в том, что у них на балансе не одно здание, а несколько, причем разной этажности, годов постройки и внутренних инженерных систем. Граница ответственности сторон по поставке ресурса - это узел учета тепловой энергии, ГВС и ХВС на выходе из здания котельной, который фиксирует все температурные режимы, расхода теплоносителя в круглосуточном режиме. С сентября 2021 года мы за свой счет по ее настойчивому желанию и требованию через главу округа, присоединили объекты вышеуказанного учреждения к котельной №4 ул. Гипроцемента, 27а. К данной котельной присоединены детские сады, ЦРБ, здание администрации, МКД и т.д. И никто почти за четыре месяца 2021 года, по режиму тепловой сети претензий не предъявлял", - говорится в сообщении.

Александр Шмелин сообщает, что температурный режим не нарушался вплоть до 19-20 декабря 2021 года, когда произошла авария на магистральной теплосети по ул. Красных партизан. Котельная №4 снизила температурный режим около 8-10 градусов. 20 декабря на территории Горнозаводска был введен режим повышенной готовности. 21 декабря утечка была устранена. Температура подаваемого теплоносителя поднялась до 75 градусов тепла, что на 10 градусов выше утвержденного температурного графика и помещения были прогреты до нормативных значений.

23 декабря представители теплоснабжающей организации, вместе со специалистами администрации Горнозаводского округа и руководством детского дома провели обследование объектов учреждения и выявили, что температура соответствует предъявляемым требованиям, нигде нет 18 градусов, везде температура выше +20С.

"Считаю, что претензии Татьяны Ивановой в 99% случаев надуманы, при первом же реальном факте незначительного кратковременного нарушения, иногда даже не связанного с нашей стороной, она обращается во все инстанции, приукрашивая несуществующие проблемы", - отмечает директор "Горнозаводск-МикроТЭК", и не исключает, что, возможно, такое поведение связано с политическими событиями Горнозаводского округа, в связи с предстоящими выборами главы.

Напомним, ранее руководитель горнозаводского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, обратилась с открытым письмом к министру социального развития Прикамья Павлу Фокину с жалобой на холод в учреждении. Она обвинила поставщиков тепла в несоблюдении температурного режима.