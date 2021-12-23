Мэрия Москвы заявила о планах достроить ЮВХ до конца 2023 года

Утвержден проект строительства последнего участка Юго-Восточной хорды - вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Протяженность участка по прямому ходу составит около 4 км. В рамках проекта будет построено или реконструировано около 10 км дорог.

Отмечается, что завершить строительство магистрали планируется до конца 2023 года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители потребовали от столичного градоначальника остановить строительство ЮВХ, которая, якобы, должна пройти через территорию радиоактивного могильника.

В январе 2020 года активисты организовали круглосуточное дежурство возле склона Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово, пытаясь помешать строительству Юго-Восточной хорды (часть новой 36-километровой трассы). Однако после столкновения ОМОНа и активистов начались строительные работы.

В июле 2019 года москвичи выходили на митинг, полагая, что возведения ЮВХ может привести к повторению чернобыльской катастрофы в Москве.

Отметим, ранее в мэрии Москвы заявляли, что стройплощадка Юго-Восточной хорды не затрагивает зону со сложной экологией, и на участках нет превышения радиационного фона.