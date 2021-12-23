Смольный не справился с уборкой снега при отсутствии аномальных осадков

Суммарное число выпавших осадков в Санкт-Петербурге опровергает тезис Смольного об аномальных снегопадах. Таким образом в правительстве Петербурга оправдывают неудовлетворительную очистку дорог от снега.

По данным портала «Погода и климат», базирующимся на сведениях метеорологической станции Санкт-Петербурга, за период 1-21 декабря выпало 37 мм осадков. Норма осадков для первого зимнего месяца составляет 51 мм; таким образом, за неполный декабрь выпало 73% от этого количества.

Тезис об аномальных осадках используется правительством Петербурга для объяснения плохой уборки улиц от снега и наледи, которое привело к повышенной травматизации, увеличению ДТП и постоянным пробкам.

Ранее губернатор Александр Беглов обвинил жителей Петербурга в неубранном снеге во дворах города.