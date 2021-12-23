23 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

Смольный не справился с уборкой снега при отсутствии аномальных осадков

Суммарное число выпавших осадков в Санкт-Петербурге опровергает тезис Смольного об аномальных снегопадах. Таким образом в правительстве Петербурга оправдывают неудовлетворительную очистку дорог от снега.

По данным портала «Погода и климат», базирующимся на сведениях метеорологической станции Санкт-Петербурга, за период 1-21 декабря выпало 37 мм осадков. Норма осадков для первого зимнего месяца составляет 51 мм; таким образом, за неполный декабрь выпало 73% от этого количества.

таблица осадков, петербург, лп(2021)|Фото: pogodaiklimat.ru/ скрин

Тезис об аномальных осадках используется правительством Петербурга для объяснения плохой уборки улиц от снега и наледи, которое привело к повышенной травматизации, увеличению ДТП и постоянным пробкам.

Ранее губернатор Александр Беглов обвинил жителей Петербурга в неубранном снеге во дворах города.

Теги: смольный, александр беглов, осадки, снег



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