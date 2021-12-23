Уральский гонщик Сергей Карякин откажется от чемпионата мира ради участия в "Дакаре"

Известный уральский гонщик Сергей Карякин может пропустить чемпионат мира ради участия в ралли-марафоне "Дакар".

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Напомним, "Дакар-2022" пройдет с 1 по 14 января в Саудовской Аравии. Как рассказал Карякин на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, наши "западные партнеры" предпринимают определенные меры давления.

"Запретили нам выступать под флагом РФ, у нас стоит национальность "Автомобильная федерация России". Такая же ситуация была с командой МАЗ, которую вообще не пустили на гонку, так как их завод попал под санкции. К счастью, у нас такого нет, нам участвовать разрешили, но с ограничениями. Сейчас мы пытаемся небольшими хитростями их обойти, чтобы участвовать под флагом нашей страны. Для меня это принципиальная позиция", - отметил уральский гонщик.

Также он рассказал о плане по обходу ограничений.

"Механизм, вероятно, будет заключаться в том, что нам нужно будет отказаться от чемпионата мира, который будет проходить во время "Дакара". То есть мы будем участвовать в самом "Дакаре", но именно как в этапе чемпионата мира участвовать не будем. Соответственно, не будем попадать под юрисдикцию Международной автомобильной федерации, которая и диктует эти правила", - пояснил спортсмен.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Сергей Карякин признался, что начал испытывать трудности в поиске спонсоров для участия в ралли "Дакар". По его словам, это произошло после того, как он стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области.