НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду в Пекине

Национальная хоккейная лига не отпустит игроков на Олимпиаду в Пекине, которая стартует в феврале 2022 года. По данным телеканала ESPN, официально об этом решении будет объявлено в ближайшие часы.

Поводом стали опасения руководства НХЛ, что после Олимпиады начнется вспышка коронавируса, к тому же в мире распространяется новый штамм COVID-19. Таким образом, в Олимпиаде не смогут принять участие и несколько членов сборной России по хоккею, выступающие в НХЛ.

Накануне стало известно, что НХЛ уходит на недельный перерыв. Регулярный чемпионат приостановили из-за всплеска заболеваемости коронавирусом среди игроков и других членов команды – приостановлены игры, клубные мероприятия и тренировки.