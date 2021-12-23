23 Декабря 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Сергей Карякин (2021) | Фото: Накануне.RU

Уральский гонщик Карякин заявил, что работа депутатом мешает ему в поиске спонсоров

Известный уральский гонщик Сергей Карякин стал испытывать трудности в поиске спонсоров для участия в ралли "Дакар" после того, как стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области.
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Напомним, Карякин начал работу в ЗакСО в сентябре этого года. В областном парламенте он представляет "Единую Россию".

Как рассказал гонщик на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, его деятельность депутата в поиске спонсоров "только мешает".

"Когда я шел в Законодательное собрание, моей основной целью был проект инженерной школы для детей, который я хочу реализовать. Сейчас многие спонсоры перестали меня позиционировать как спортсмена, а начали позиционировать как политика. И у многих есть определенный диссонанс", - рассказал Карякин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Сергей признался, что работа депутатом никак не помешала ему в плане подготовки к "Дакару-2022".

"В этом году мы смогли провести тренировки в Эмиратах. Я беру отпуск на пятницу, и три дня (пятница, суббота, воскресенье) у нас идут тренировки. В этом плане Людмила Бабушкина (председатель ЗакСО, - прим. ред.) идет мне навстречу, и за это я ей очень благодарен", - отметил уральской гонщик.

Возвращаясь к поиску спонсоров, спортсмен добавил, что в этом плане его работа в заксобрании "сыграла более негативную роль, чем положительную".

Напомним, ралли-марафон "Дакар-2022" пройдет с 1 по 14 января в Саудовской Аравии. По итогам "Дакара-2021" Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк финишировали на 17-м месте в зачете Т4.

Теги: спонсоры, Карякин, гонщик, депутат



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