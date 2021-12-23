23 Декабря 2021
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Конституционный суд РФ (2020) | Фото: Первый канал, скрин видео

СМИ: Конституционный суд впервые оценит один из аспектов пенсионной реформы

Жалоба на один из аспектов пенсионной реформы 2018 года в России впервые принята к рассмотрению Конституционным судом.

В КС обратилась 57-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Котлова, которая прошла все инстанции. В прошлом году она подала иск к городскому центру занятости населения, в котором требовала пособия в размере 11 тыс. 280 руб. в качестве безработного предпенсионного возраста вместо назначенных ей 8 тыс. руб. как для обычного гражданина, потерявшего работу.

Свое требование женщина объясняла тем, что в рамках проведения пенсионной реформы в законодательстве появилось понятие "граждан предпенсионного возраста", которому она соответствует. При этом сопутствующие реформе нормативные акты дали таким россиянам право на получение дополнительной социальной поддержки, продиктованные повышением возраста выхода на заслуженный отдых по старости.

Как подсчитала Котлова, государство должно компенсировать разницу в 28 тыс. Этот долг у государства копился перед заявителем до момента обращения его в суд первой инстанции в сентябре 2019 года.

Представители центра занятости населения Санкт-Петербурга в судах ссылались на позицию Минтруда, согласно которой, право на повышенные гарантии возникает лишь у определенной группы предпенсионеров – получивших статус безработного после января 2019 года. Поэтому сейчас заявительница оспаривает в КС применение закона по отношению к таким, как она, – безработным, но признанным гражданами предпенсионного возраста после вступления в силу закона.

В 2019 году оспорить весь закон о пенсионной реформе пытались депутаты Госдумы от КПРФ. Свои подписи под запросом в КС оставляли также депутаты от "Справедливой России" и ЛДПР. По мнению парламентариев, поправки в пенсионное законодательство противоречили положениям Конституции, поскольку необоснованно вводили нормы о повышении пенсионного возраста, что ухудшало и умаляло права россиян на социальное обеспечение по старости. КС не стал принимать жалобу к рассмотрению, указав, что пенсионная реформа является прерогативой законодателя, а Конституция "не исключает возможности изменения пенсионного возраста", пишут "Ведомости".

Напомним, во втором квартале 2021 года, по данным Росстата, число получателей пенсий сократилось на 243 тыс. человек. В первом квартале сокращение составило 379 тыс. человек, в IV квартале прошлого года – еще 363 тыс. Итого за год (с 1 июля 2020 по 1 июля 2021) в России не стало почти 2 млн пенсионеров – рекордное сокращение за весь период статистического наблюдения (с 1998 года).

Теги: Конституционный суд, пенсионная реформа, пенсионеры



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