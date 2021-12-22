Лось и Рашкин, QR-коды, новые люди и тяжелый крест: чем запомнилась самая короткая сессия Госдумы

Госдума VIII созыва завершила свою первую рабочую сессию. Из-за того, что выборы прошли в сентябре, она была очень короткой – всего два с небольшим месяца. И у пяти фракций, представленных сейчас в нижней палате российского парламента, сложились самые противоречивые впечатления об этой сессии. Представляем самые яркие моменты из речи представителей фракций – чем им запомнилась сессия.

Геннадий Зюганов, КПРФ

- Самая короткая сессия была абсолютно непродуктивна.

- Граждане самоорганизуются, у них пропал страх. Они понимают, что потеряли великую страну, и это не просто ностальгия.

- У Путина нет никакого другого выхода, кроме как начать новый курс и новую политику внутри страны.

- Золота разбазарили за несколько лет 600 тонн.

- На местах убрали партийные списки. Ну и будут упыри, жулики, бандиты и олигархи местные. Путину это не надо – ему нужна стабильность в 2024 году, но ее не будет.

Владимир Жириновский, ЛДПР

- Мы все хорошо поработали.

- Мы не можем понять, что мы такое сделали – все фракции увеличили свое представительство [в Госдуме VIII созыва], кроме нас.

- Единственное омрачающее событие – ситуация с охотой депутата Рашкина. Хочу подарить депутату Рашкину книгу "Все о животных", может он прочитает ее и полюбит животных и не будет их обижать.

- В нашей стране очень много подкаблучников. Но в нашей стране пока еще прогресс двигают мужчины.

- Все должны заткнуться и должны начать уважать нашу страну.

Михаил Делягин, "Справедливая Россия – За правду"

- Мы живем в предвоенное время. Надеюсь, что войны удастся избежать.

- Надеюсь, что мы начнем брать с иностранных соцсетей налог за каждый аккаунт.

- Вас не шокирует чудовищный контраст между накопленными государством резервами и отсутствием средств на первоочередные нужны? Главный итог года – самоуспокоенность.

- Вводится апартеид с помощью QR-кодов.

- Свобода – это не бла-бла-бла, а избыток инфраструктуры.

- Пора выйти из ВТО, в которое мы вошли, руководствуясь либо помешательством, либо коррупцией, но и то, и другое освобождает от обязательств.

- Хватит карать за заботу о своем здоровье.

Алексей Нечаев, "Новые люди"

- Молодые хотят видеть в стране мир, а не войну. Молодых беспокоит вопрос пенсий. Люди 18-35 лет, мы спросили их, на что направить лишние деньги в бюджете, если они вдруг там появятся: на поддержку пенсионеров или образование? Они говорят, что давайте отдадим деньги пенсионерам. У нас очень здоровое общество. Люди хотят не себе-себе, а кому-то.

Владимир Васильев, "Единая Россия"

- Партия большинства – это крест тяжелый, если кто еще не понял.

- Я вынужден отказаться от того текста, который мне подготовили. Не могу не отреагировать.

- Сегодня нет семей, которые могут купить одновременно себе дом, машину, надо делать постепенно все. Мы делаем все постепенно.

- Я вот одному [избирателю] подарок решил сделать – 80 тыс. обошлось. Вы берите и откладывайте зарплаты. И помогайте [избирателям] – это наша доля.

- Испытывают личную симпатию к Зюганову. Не всегда, конечно.

- У нас разные люди в партиях. Раз-ны-е!

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

- Сессия была действительно самая короткая, но очень напряженная. Она была очень насыщенная. Мы за два с небольшим месяца провели 23 пленарных заседания. В прошлом году в осеннюю сессию было 17 заседаний. Вышли на принятие 177 законов, более трети из них – социально ориентированы.

- 1095 законопроектов в законотворческом портфеле сегодня.

- 60% принятых законопроектов поддержаны всеми партиями. Мы можем договариваться.

- Количество заболевших ковидом депутатов доходило до 43 единомоментно. На протяжении последних трех недель один заболевший.

- Наша интеграция с Белоруссией меньше, чем с Евросоюзом. Название фундаментальное – союзное государство, а на деле еще очень много надо сделать.