Госдума попросит ЦБ отчитаться по операциям с золотым запасом

Фракция КПРФ сегодня на заседании Госдумы предложила сделать запрос в ЦБ о состоянии золотого запаса страны.

Депутат Николай Коломейцев сообщил, что, по его данным, Банк России "по непонятным причинам прекратил закупку золота", зато активно его выводит. Предложение о запросе в ЦБ и правительство поддержали спикер палаты Вячеслав Володин и глава профильного комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

При этом против высказался глава ЛДПР Владимир Жириновский: "Мы до сих пор не разобрались с золотом Российской империи. Может, сначала с тем золотом разобраться? За что погиб адмирал Колчак? Отправляет ЦБ – значит, надо какие-то товары закупать, вывозят тихо – и вывозят, вам какое дело".

"Владимир Вольфович, кому поручение будем давать? – пошутил Володин. - Звучит предложение Харитонову (представитель ЛДПР – прим. ред). Он найдет!".

Напомним, ранее стало известно, что за январь-октябрь 2021 года объемы вывоза золота из России составили 240,5 тонны, фактически из страны вывезли почти весь добытый драгоценный металл. Продажи российского золота за рубеж подскочили еще в 2019 году, и почти весь объем был вывезен в Великобританию. Экспорт рос и в 2020 году, тогда эти операции в значительной степени позволили поддержать на плаву финансовую систему РФ, которая, как известно, понесла существенный урон от падения мировых цен на нефть и газ. Однако сейчас цены на углеводороды бьют рекорды, а бюджет страны сверстан с профицитом.