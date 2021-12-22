22 Декабря 2021
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Общество Центральный ФО Москва
Кулак (2021) | Фото: Накануне.RU

Избиение фигуриста Соловьева: заведено уголовное дело

Двое подозреваемых в избиении российского фигуриста Дмитрия Соловьева стали фигурантами уголовного дела.

Как сообщили Накануне в ГУ МВД России по Москве, оно расследуется по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемые задержаны на 48 часов. 22 декабря им будет избрана пера пресечения.

Как сообщает Telegram-канал "112", по делу проходят Владислав Смирнов и Владислав Яковцев 2003 года рождения.

По данным коллеги Соловьева Татьяны Навка, спортсмен находится в больнице в тяжелом состоянии. Конфликт произошел в караоке-клубе, где олимпийский чемпион отдыхал со своей девушкой

Теги: Соловьев, избиение, фигурист



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Ранее 21.12.2021 19:02 Мск В Москве избит олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев


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