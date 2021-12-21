В Москве избит олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев

Чемпион Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию (командный турнир), участник шоу "Ледниковый период" Дмитрий Соловьев избит в Москве.

По данным его коллеги Татьяны Навка, спортсмен находится в больнице в тяжелом состоянии.

"У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения. Слава богу, он жив, но эти подонки должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина", - цитирует "Матч ТВ" фигуристку. Она добавила, что один из нападавших "занимается боевым видом спорта".

Нападение произошло в присутствии чемпионки Европы по керлингу Анны Сидоровой. "Сейчас еду в Боткинскую больницу, потому что, когда его забрали, не было ни вещей, ничего. Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и в ординаторскую, но подробностей никаких не говорили. Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима", - рассказала Сидорова.

Полицейские смогли оперативно установить мужчин, которые напали на спортсмена. Сейчас они находятся на допросе в отделе. Конфликт произошел в караоке-клубе, где олимпийский чемпион отдыхал со своей девушкой, передает Telegram-канал "112".