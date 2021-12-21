21 Декабря 2021
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Происшествия Москва
Студенты УРГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Отец 9-летней девочки-студентки психфака МГУ устроил потасовку в университете

Евгений Тепляков, отец 9-летней девочки-"вундеркинда", поступившей в этом году на факультет психологии МГУ, ввязался в потасовку с охраной факультета. Telegram-канал "Осторожно, новости!" сообщил, что девочка в этот момент находилась рядом. Ее отец пытался пройти через пункт охраны для разбирательств с преподавателями ребенка. Сообщается также, что у него возник конфликт с заведующим кафедрой.

На место была вызвана полиция. О намерении вызвать ее кричал и сам Тепляков во время потасовки.

Случай с поступлением в университет 9-летней москвички, сдавшей ЕГЭ, широко обсуждался в СМИ в начале учебного года. На бюджет девочка не поступила – ей не хватило баллов, набранных на ЕГЭ. Но родители нашли деньги на платное обучение.

На лекции девочка начала ходить вместе с отцом, у которого помимо старшей дочери-студентки еще пятеро детей. Впрочем, надолго поездки в университет его не отвлекают: как оказалось, первокурсники посещают МГУ всего два раза в неделю – в среду и субботу. Очные занятия идут только по математике, введению в психологию и анатомии центральной нервной системы. Остальные дни первый курс учится дистанционно. 

Однокурсник Тепляковой рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", что девочка участвует в занятиях наравне с другими однокурсниками, но иногда у нее возникают проблемы.

"На дистанте она, например, включает микрофон, когда учитель просил его выключить, задает вопросы не по теме, и, в принципе, заметно, что она слабо вписывается в процесс обучения. Особенно это касается лекций по высшей математике. Преподаватель не дает студентам поблажек, и на Алису Теплякову это распространяется так же, как и на любого другого студента. Да, Алиса – вундеркинд, но университет не был создан для обучения детей, какими бы умными они ни были. Без помощи своего отца она не справится. Возможно, всю основную работу по поиску и "разжевыванию" учебного материала будет выполнять он, а Алисе останется лишь впитать готовую информацию и сдавать экзамены", - рассказал первокурсник. 

В пресс-службе факультета психологии сообщили, что готовы разработать для Алисы индивидуальный учебный план, чтобы она могла выполнить требования образовательного стандарта. "Конечно, это совсем не простая задача. Уже сейчас в группе Алисы Тепляковой работают два тьютора, помогают студентам советом. В случае необходимости факультет готов расширить формы поддержки и адаптации к учебному процессу. На очные занятия Алиса ходит в сопровождении отца Евгения Теплякова по его просьбе", - добавили на психфаке.

Теги: алиса теплякова, вундеркинд, евгений тепляков, мгу, психфак



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