26 Декабря 2021
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Политика В России Москва
МГУ (2019) | Фото: nakanune.ru

Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней девочки-студентки психфака в МГУ

Девочке-вундеркинду из МГУ рекомендовано приостановить обучение в высшей школе, сообщается в письме Члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александра Асмолова, сообщают РИА Новости.

По его мнению, подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития девочки.

"В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребенка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе А. Тепляковой", - говорится в письме.

Напомним, случай с поступлением в университет 9-летней москвички, сдавшей ЕГЭ, широко обсуждался в СМИ в начале учебного года. На бюджет девочка не поступила – ей не хватило баллов, набранных на ЕГЭ. Но родители нашли деньги на платное обучение.

На лекции девочка начала ходить вместе с отцом, у которого помимо старшей дочери-студентки еще пятеро детей. Впрочем, надолго поездки в университет его не отвлекают: как оказалось, первокурсники посещают МГУ всего два раза в неделю – в среду и субботу. Очные занятия идут только по математике, введению в психологию и анатомии центральной нервной системы. Остальные дни первый курс учится дистанционно.

На этой неделе стало известно, что отец 9-летней девочки-"вундеркинда", ввязался в потасовку с охраной факультета. Девочка в этот момент находилась рядом. Ее отец пытался пройти через пункт охраны для разбирательств с преподавателями ребенка. Сообщается также, что у него возник конфликт с заведующим кафедрой.

На место была вызвана полиция. О намерении вызвать ее кричал и сам Тепляков во время потасовки.

Теги: алиса теплякова, вундеркинд, евгений тепляков, мгу, психфак



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Ранее 21.12.2021 19:09 Мск СМИ: Отец 9-летней девочки-студентки психфака МГУ устроил потасовку в университете


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