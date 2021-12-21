В аэропорту Нового Уренгоя после модернизации поднимут тарифы и аэропортовые сборы

В аэропорту Нового Уренгоя увеличат тарифы на обслуживание пассажиров на внутренних рейсах, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на проекты приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Также будут повышены аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание самолетов.

По инициативе ФАС, тарифы на обслуживание пассажиров в 2022 году вырастут в четыре раза, до 1089 руб., но в 2027 году. Кроме того, будет увеличен предельный максимальный сбор за взлет-посадку. В Новом Уренгое к 2027 году тариф поднимут в 2,9 раза, с 1398,57 до 4125 руб.

Сообщается, что тарифы решили поднять из-за модернизации воздушной гавани.

Напомним, проект масштабной реконструкции аэропорта Новый Уренгой УК "Аэропорты Регионов" ведет по концессии, заключенной с региональным правительством. Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. "квадратов" будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн – в год. Генеральному подрядчику предстоит реализовать проект строительства нового пассажирского терминала, в основе архитектурной концепции которого лежит образ чума – традиционного жилища народов Севера – призванный создать уютную атмосферу и сохранить тепло внутри.

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет теплый bus-gate (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок общей вместимостью 300 машино-мест. Помимо пассажирского терминала, договор генподряда предусматривает строительство котельной мощностью 14 мВт, которая будет обеспечивать питание терминала. Согласно договору, срок сдачи объектов – четвертый квартал 2022 г.