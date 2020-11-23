Озвучена дата окончания строительства терминала аэропорта Нового Уренгоя

Договор генерального подряда на строительство пассажирского терминала в аэропорту (его курирует УК "Аэропорты Регионов") с объектами сопутствующей и инженерной инфраструктуры сегодня подписали генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский и управляющий партнер ООО "Лимакмаращстрой" ("Limak Marash") Селчук Караджа. Турецкий консорциум "Limak Marash" победил в конкурсе. Здание появится к четвёртому кварталу 2022 г., сообщили Накануне.RU в аэрогавани.

Проект масштабной реконструкции аэропорта Новый Уренгой УК "Аэропорты Регионов" ведёт по концессии, заключённой с региональным правительством. Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. "квадратов" будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн – в год.

Генеральному подрядчику предстоит реализовать проект строительства нового пассажирского терминала, в основе архитектурной концепции которого лежит образ чума – традиционного жилища народов Севера – призванный создать уютную атмосферу и сохранить тепло внутри.

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет тёплый бас-гейт (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок общей вместимостью 300 машино-мест. Помимо пассажирского терминала, договор генподряда предусматривает строительство котельной мощностью 14 мВт, которая будет обеспечивать питание терминала.

Согласно договору, срок сдачи объектов – четвёртый квартал 2022 г. Подрядчик ведёт подготовительные работы. В проекте будет задействовано в среднем 250-300 строителей и более 25 единиц крупной строительной техники. Забивка первых свай для обустройства фундамента нового терминала запланирована на декабрь текущего года, всего проектом предусмотрено устройство порядка 1 тыс. свай. Участок под строительство здания расположен с восточной стороны здания существующего аэровокзала.