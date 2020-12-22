В аэропорту Нового Уренгоя дан официальный старт строительству нового пассажирского терминала

Сегодня был дан официальный старт строительству нового пассажирского терминала в аэропорту Новый Уренгой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Участие в торжественной церемонии начала строительных работ приняли губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский.

Проект масштабной реконструкции аэропорта Новый Уренгой УК "Аэропорты Регионов" ведёт по концессии, заключённой с региональным правительством. Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. "квадратов" будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн – в год.

Генеральному подрядчику предстоит реализовать проект строительства нового пассажирского терминала, в основе архитектурной концепции которого лежит образ чума – традиционного жилища народов Севера – призванный создать уютную атмосферу и сохранить тепло внутри.

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет тёплый бас-гейт (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок общей вместимостью 300 машино-мест. Помимо пассажирского терминала, договор генподряда предусматривает строительство котельной мощностью 14 мВт, которая будет обеспечивать питание терминала.

Согласно договору, срок сдачи объектов – четвертый квартал 2022 г.