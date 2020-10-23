Строительством пассажирского терминала в аэропорту Новый Уренгой займется турецкая компания

Договор генерального подряда на строительство пассажирского терминала в аэропорту Новый Уренгой будет заключен с турецкой компанией компанией "Лимакмаращстрой" (Limak Marash) - эта компания была признана победителем конкурса, объявленного УК "Аэропорты Регионов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Выбор проходил в два этапа. На этапе сбора коммерческих предложений в закупочную комиссию поступило четыре оферты – от трёх турецких строительных компаний, имеющих представительства в России, и одной российской. Основной этап отбора проходил в формате конкурентных переговоров, которые начались в августе 2020 года. По итогам предварительного (квалификационного) отбора до основного этапа были допущены три компании.

Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. кв. м будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пас. в час и 1,45 млн пассажиров в год.

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет тёплый бас-гейт (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок вместимостью не менее 150 машино-мест каждая.

Напомним также, что из-за пандемии коронавируса реконструкция аэрогавани была отложена. С соответствующей просьбой к региональным властям обратился инвестор.

"К сожалению, по уренгойскому аэропорту у нас произошла самая очевидная сдвижка – не только в связи с тем, что со строителями сложности. Пандемия нанесла самый большой удар по аэропортам, по авиации – все стояли на бетоне, никто не летал, упали абсолютно все поступления, доходы. Наш инвестор попросил годовую отсрочку. Мы понимаем объективные причины этого, и пошли навстречу. Весь комплекс, который хотели начать в этот год, сдвигается на следующий", - прокомментировал задержку в реконструкции в разговоре с "Интерфакс-Урал" губернатор арктического региона Дмитрий Артюхов.