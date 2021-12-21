"Это великий деятель": Мантуров оценил вклад Сталина в становление промышленности страны

В Госдуме сегодня хвалили Сталина. О его дне рождения вспомнили представители КПРФ, задавая вопрос о состоянии промышленности главе Минпромторга Денису Мантурову – он пришел в парламент с отчетом.

Не дав министру ответить, инициативу перехватил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Иосифа Виссарионовича правильно упомянули. А у нас сегодня еще у зампреда палаты Сергея Ивановича Неверова день рождения, юбилей. Человек труда, шахтер". Также Володин предложил КПРФ ровняться на "Единую Россию", которая, по словам спикера, "получила большинство в Госдуме, опираясь на человека труда".

Потом слово все же дали Мантурову, который поздравлять Неверова не стал, а про Сталина сказал: "Позвольте и мне присоедниться к поздравлениям, это великий политический и государственный деятель, во времена работы которого было сделано много для становления промышленности страны".