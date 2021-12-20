Минздрав уточнил правила вакцинации от ковида

Глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса.

К приоритету людей первого уровня, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, отнесли следующие категории:

◾ граждане в возрасте 60 лет и старше;

◾ взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах;

◾лица, проживающие в социальных учреждениях;

◾лица, страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением;

◾жители городов с населением миллион человек и более.

В документе отмечается, что прививать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя, пишет РИА "Новости".

Юрист Павел Парфентьев отмечает, что в обновленный Национальный календарь прививки от ковида не включены. Для этого требовалось бы изменить федеральный закон "Об иммунопрофилактике". В обновленном Календаре прививок по эпидпоказаниям ковидная вакцина, разумеется осталась. К списку третьего приоритета прививок по эпидпоказаниям туда включены дети с 12 до 17 лет. Но при этом прямо оговаривается, что вакцинация детей от ковида по эпидпоказаниям "проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей". Вместо двух отдельных Порядков проведения прививок - отдельного для Нацкалендаря и отдельного для Эпидкалендаря - теперь будет один обновленный порядок. В п. 4 нового Порядка прямо указывается, как и в старых, на право на отказ от прививки (в т.ч. по эпидемическим показаниям). В п. 14 нового Порядка еще раз прямо указано, что прививки от коронавируса детям проводятся только добровольно по письменному заявлению одного из родителей. То есть нормативная ситуация с прививками вообще и прививкам от коронавируса в частности не изменилась:

1️⃣ Прививки - и по нацкалендарю, и по эпидкалендарю - остаются для граждан добровольными, от них можно отказываться.

2️⃣ Как и ранее, незаконно отстранять от работы в связи с отсутствием прививки людей, не входящих в перечень из Постановления Правительства 825.

3️⃣ Прививки от ковида детям проводиться будут не просто с согласия родителей - для этого нужно, чтобы родители этого сами потребопотребовали.