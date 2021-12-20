В еще одной уральской школе ученик получил по лицу от педагога

Прокуратура Новоуральска проверяет информацию об инциденте в школе закрытого города.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, из публикаций СМИ стало известно, что классный руководитель дала пощечину 7-летнему ученику. В надзорном ведомстве намерены опросить преподавателей учебного заведения и изучить все обстоятельства, предшествующие конфликту.

Как заверили в прокуратуре, при наличии оснований будут обязательно приняты меры реагирования.

Напомним, недавно похожий инцидент произошел в школе уральского города Березовский: учитель влепила ученику пощечину и порвала его тетрадь. После этого полиция начала свою проверку.