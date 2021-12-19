19 Декабря 2021
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пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Полиция Березовского проводит проверку из-за пощечины учительницы ученику

Сотрудники полиции проводят проверку после публикации в соцсетях видеоролика на котором учитель порвала тетрадь ученика и дала ему пощечину, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, инцидент зарегистрирован в полиции Березовского. Проверку проводят инспекторы по делам несовершеннолетних. Опрашиваются все стороны конфликта. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Напомним сообщалось, что ученик срывал урок - сидел в телефоне, не хотел сдавать работу. Педагог забрала тетрадь у мальчика, тот крикнул "отдай". В ответ учитель ударила школьника и порвала его тетрадь.

Директор школы сообщила, что в курсе ситуации. Ведется проверка.

Теги: учитель, школьник, пощечина



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