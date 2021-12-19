19 Декабря 2021
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В Берёзовском учитель ударила школьника по лицу

В Березовском учитель влепила школьнику пощечину и порвала его тетрадь. Видеозапись конфликта опубликовал telegram-канал "Mash", однако момента непосредственно самого удара в кадре нет.

Со ссылкой на одноклассников мальчика сообщается, что этот ученик срывал урок - сидел в телефоне, не хотел сдавать работу. Педагог забрала тетрадь у мальчика, тот крикнул "отдай". В ответ учитель ударила школьника и порвала его тетрадь.

Директор школы сообщила, что в курсе ситуации. Ведется проверка.

В комментариях часть интернет-пользователей поддерживает учителя, и подчеркивают, что современных детей следует воспитывать, и делать это должны, в первую очередь родители, а не учителя. Другие комментаторы считают, что педагог должен сохранять профессионализм в любых ситуациях, и эта — не исключение.

Теги: учитель, школьник, пощечина



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