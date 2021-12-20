Зауральские власти получили представление прокуратуры из-за школы в Кетово

Губернатор Курганской области Вадим Шумков получил представление прокуратуры из-за затягивания решения проблемы с новой школой в Кетовском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе проверки были установлены факты ненадлежащей организации работы региональной и муниципальной власти по реализации мероприятий в рамках нацпроекта "Образование". В декабре 2019 года бюджет региона получил 682 млн рублей на выкуп здания школы в селе Кетово. Однако до декабря 2020 года здание так и не выкупили, а деньги не освоили.

В документе отмечается, что проектная документация на строительство школы получила положительное заключение департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства в октябре 2017 года, а общая сметная стоимость строительства здания школы с учетом НДС (в ценах 2017 года) составила более 963 млн. рублей. Также прокурор указал, что выбор подрядчика для проведения оценки стоимости выкупной цены был осуществлен муниципалитетом без проведения торгов.

Прокурор потребовал принять меры мер по устранению нарушений закона. Однако, по словам родителей Курганской области, представление прокурора до сих пор не исполнено.

Напомним, в сентябре родители детей, которые должны были 1 сентября пойти в новую школу, пожаловались на действия властей президенту РФ Владимиру Путину. Жители Кетово, в частности, заявили о срыве строительства соцобъекта. В День знаний они провели флешмоб у ворот школы, после чего, по сообщениям самих родителей в соцсетях, подверглись преследованию со стороны полиции. Пока чиновники ведут торги за выкуп новой школы на 1100 мест, дети вынуждены продолжать учиться в старом здании в три смены из-за нехватки мест.

В декабре родительский комитет Курганской области опубликовал открытое письмо к застройщику новой школы в селе Кетово. В ответе застройщик сообщил, что школа строилась по согласованию с региональным правительством и администрацией Кетовского района. Застройщик построил и сдал школу качественно и в установленные сроки, подведя все необходимые коммуникации и полностью оснастив ее оборудованием и мебелью. Независимая экспертиза, которую провела Уральская торгово-промышленной палаты, подтвердили, что реальная цена строительства объекта превышает 1,1 млрд рублей. По словам застройщика, об изменениях стоимости школы власти региона извещались регулярно и возражений не имели. При этом он готов снизить стоимость объекта, продав его ниже рыночной цены и объективной экспертной оценки.