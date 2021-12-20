20 Декабря 2021
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Общество Пермский край
Обращение, пермяки (2021) | Фото: vk.com/konstantinokunev

Жители Перми просят полпреда и Генпрокурора не допустить жилой застройки реликтового соснового бора в Закамске

Жители Судозавода и Водников Кировского района Перми записали обращение к Генеральному прокурору и приволжскому полпреду с попыткой убедить федеральных руководителей вмешаться в ситуацию с уничтожением реликтового соснового бора в Закамске, на территории бывшей школы-интерната №5, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На этой территории в течение 50 лет работала санаторная школа-интернат №5 для детей, нуждающихся в длительном лечении. 10 лет назад учреждение под надуманным предлогом закрыли. В течение этих 10 лет только четыре года в одном из зданий функционировал фтизиатрический кабинет. Лес, который находится на территории интерната, выполнял оздоровительную функцию, потому что направление было противотуберкулезное. И самый главный парадокс – перед самым закрытием в трёх зданиях из четырех провели практически капитальный ремонт", - говорится в обращении, которое опубликовал на своей странице "ВКонтакте" экс-депутат краевого заксобрания Константин Окунев.

Авторы обращают внимание на то, что министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края не соблюдает нормативы по обеспечению жителей социальной инфраструктурой в микрорайонах Водники и Судозавод.

"Наши микрорайоны активно застраиваются. С 2021-го по 2023-й год планируют создать 13 новостроек, прирост населения составит порядка 10 тыс. Загруженность наших школ – 180%, дети учатся в две смены, классы переполнены. Такая же ситуация в детских садах. В группах – 30 и более детей, садики дают за 10-15 остановок от места проживания. В поликлиниках – очереди, не хватает узких специалистов.

В этой ситуации "категорически нельзя единственный муниципальный участок здесь продавать застройщикам", полагают авторы обращения, уточняя, что рядом с этим участком – 52 аварийных дома, требующих расселения и сноса.

"Предлагаем оставить землю, находящуюся под интернатом, в муниципальной собственности. Сохранить действующие на участках ограничения для размещения общеобразовательных учреждений. Разместить здесь объекты под социальную инфраструктуру, сохранить лесной массив под парк и строить высотки только на месте аварийного жилья. Мы призываем вас помочь нам защитить территорию от рук застройщиков. Не допустить, чтобы бизнес-интересы руководили действиями представителей пермской власти", - подытожили авторы.

Теги: Судозавод, Водников, Кировский район, Пермь, Игорь Комаров, Игорь Краснов



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