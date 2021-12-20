20 Декабря 2021
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российский боец (2019) | Фото: instagram.com/alexandershlemenko/

Александр Шлеменко проведет очередной бой в Екатеринбурге

Известный российский боец Александр Шлеменко проведет очередной бой в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в компании Russian Cagefighting Championship, соперником "Шторма" станет Магомед Исмаилов. В минувшие выходные после турнира RCC 10 Исмаилов вышел в клетку и бросил вызов Шлеменко. Тот его принял. Организацию этого поединка возьмет на себя RCC.

Бой Шлеменко - Исмаилов состоится в Екатеринбурге летом следующего года. Точная дата турнира станет известна позднее.

Александр Шлеменко, Магомед Исмаилов(2021)|Фото: пресс-служба Russian Cagefighting Championship

Напомним, что Александр Шлеменко уже выступал в столице Урала. В 2019 году на турнире RCC 7 "Шторм" уверенно разобрался с экс-чемпионом WSOF в двух категориях американцем Дэвидом Бранчем.

Теги: Шлеменко, Исмаилов, бой, Екатеринбург



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